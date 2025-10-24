Monreale, il Leccio di San Martino delle Scale entra nell’elenco degli alberi monumentali di Sicilia

L’esemplare sarà presto inserito anche nell’elenco nazionale degli Alberi Monumentali d’Italia

MONREALE, 24 ottobre – Un nuovo riconoscimento arricchisce il patrimonio naturale di Monreale: il maestoso Leccio (Quercus ilex) di via Giulio Natta, a San Martino delle Scale, è stato ufficialmente inserito nell’Elenco degli Alberi Monumentali di Sicilia dal Corpo Forestale della Regione Siciliana.

Si tratta del primo albero del comune di Monreale a ottenere questo prestigioso titolo, che ne sancisce il valore storico, naturalistico e paesaggistico. L’esemplare, identificato con il codice 01/F377/PA/19, sarà presto inserito anche nell’Elenco nazionale degli Alberi Monumentali d’Italia, portando a 331 il numero complessivo di alberi o gruppi di alberi riconosciuti in Sicilia.

Il riconoscimento è frutto di una collaborazione tra enti e istituzioni, tra cui il Corpo Forestale – Distaccamento di San Martino delle Scale, la Polizia Municipale di Monreale, l’associazione Effetto Outdoor – Natura e Territorio APS, l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Palermo, l’IBBR CNR e il Dipartimento SAAF dell’Università di Palermo.

Il sindaco Alberto Arcidiacono ha espresso grande soddisfazione, definendo il Leccio “una radice viva della nostra storia, un custode silenzioso che ci ricorda quanto sia importante proteggere ciò che ci lega alla terra e al tempo”. Sulla stessa linea, il consigliere comunale e metropolitano Flavio Pillitteri ha sottolineato come l’albero “rappresenti un ponte tra memoria e speranza, simbolo di appartenenza e orgoglio per tutta la comunità monrealese”.

Anche Davide Mangano, presidente di Effetto Outdoor, ha evidenziato il valore ambientale e simbolico dell’iniziativa, ringraziando le istituzioni per la sensibilità dimostrata. L’inserimento del Leccio di San Martino delle Scale non è solo un traguardo amministrativo, ma un gesto concreto di tutela del paesaggio e della memoria collettiva, che rafforza il legame tra natura e comunità.