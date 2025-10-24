Commozione e lacrime per il 26° compleanno di Andrea Miceli

Ieri sera al campo sportivo il quadrangolare che ne ha ricordato la memoria. LE FOTO

MONREALE, 24 ottobre – Andrea Miceli aveva un gran bel sorriso. Aperto, solare e luminoso. Proprio come il suo carattere, come il suo modo di stare in campo. Anche per questo la sua famiglia ha deciso di ricordarne il 26° compleanno organizzando una manifestazione sportiva.

Ieri avrebbe soffiato sulle candeline, se la mano assassina di chi ha sparato quella maledetta notte tra il 26 ed il 27 aprile avesse scelto di comportarsi da persona umana, anziché da belva. E così, ieri sera, al campo sportivo “Conca d’Oro”, la sua seconda casa, come ha commentato il papà Giacomino, è andato in scena il quadrangolare con il quale i familiari hanno voluto tributare un omaggio ad un ragazzo al quale tutti volevano e vogliono bene.

L’organizzazione è stata affidata alla solerzia ed alla meticolosità di Valentino Mirto, ben coadiuvato da Alessio Tarallo, presidente dell’associazione “Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale” e da qualche altro valido collaboratore.

La serata si è aperta con la proiezione di un video delle immagini di Andrea: i suoi momenti familiari, i suoi giorni felici, le sue prodezze sportive. Un video emozionale, di fronte al quale non sentire il magone allo stomaco e ritrovarsi col groppo alla gola e i lucciconi agli occhi è stato praticamente impossibile.

La serata, però, è stata occasione per stringersi anche attorno alle famiglie di altre giovani vite strappate agli affetti: a cominciare da Salvo Turdo e Massimo Pirozzo, i due ragazzi che hanno perso la vita, assieme ad Andrea, il 27 aprile, ma comprendendo pure Simone La Torre, il “gigante buono” vittima di una disgrazia in mare nello scorso mese di agosto, Paolo Taormina, il giovane ucciso in via Spinuzza il 12 ottobre e il piccolo Mattia Terranova, che si è arreso qualche anno fa ad una malattia implacabile. Altri due, poi i momenti toccanti: quello dei palloncini fatti volare in cielo dai bambini della scuola “Solletico” con il messaggio d’auguri ad Andrea e quello della consegna di alcuni palloni da gioco all’ASLTI, l’associazione che combatte contro le leucemie e i tumori infantili ed opera all’ospedale Civico di Palermo.

Quindi, a sfidarsi, in un clima di fraterna amicizia, nel pieno rispetto della memoria del ragazzo, sono state le quattro squadre invitate all’evento: il Città di Monreale, il Real Pioppo, il Pezzingoli e la rappresentativa degli Ingegneri di Palermo. Squadre “rinforzate” dalla presenza di otto vecchie glorie del calcio palermitano: Giovanni Ignoffo, Tanino Vasari, Ciccio Galeoto, Antonino Cardinale, Giancarlo Ferrara, Maurizio Ciaramitaro, Rosario Bennardo e Daniele Taormina. In campo anche il sindaco Alberto Arcidiacono, che con la sua inseparabile maglia numero 6, ha vestito la casacca del Pezzingoli.

Presente anche il presidente del Consiglio comunale e deputato regionale, Marco Intravaia. Presente, soprattutto, tanta gente che si è assiepata sugli spalti del Conca d’Oro, nonostante il clima poco invitante ed un fastidioso vento di maestrale.

Chi ha vinto? La risposta è facile: ciò che ha espresso il campo, ovviamente, in questo caso non aveva alcun valore. Ha vinto la comunità monrealese, che ancora una volta ha saputo fare quadrato nel momento di ricordare un proprio figlio, ha vinto soprattutto Andrea. Il suo sorriso continuerà a risplendere lassù.