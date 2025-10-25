Si è spento Salvatore Glorioso, titolare della storica farmacia

Protagonista di una lunga stagione politica, aveva 87 anni

MONREALE, 25 ottobre – Si è spento ieri, all’età di 87 anni, al termine di una lunga malattia, Salvatore Glorioso, titolare dell’omonima storica farmacia di piazza Vittorio Emanuele.

Nativo di Polizzi Generosa, dove aveva animato la vita sociale e politica, avendo fondato la locale sezione della Pro Loco e la polisportiva Mufara distintasi per atletica, sci di fondo e baseball, nel 1976 dalla cittadina madonita si era trasferito a Monreale, dove ha proseguito il suo impegno, partecipando attivamente alla vita politica, da attivista assiduo del Partito Socialista. È stato presidente dell'ordine dei farmacisti provinciale, quindi consigliere comunale a Monreale e Polizzi Generosa, cittadina della quale è stato pure sindaco dal 2003 al 2008.

Di carattere allegro e pacato, amava circondarsi di amici con i quali era soluto trascorrere tanti momenti conviviali.

Con lui va via un pezzo di storia della Monreale recente, alla quale Salvatore “Totò” Glorioso ha dato un valido contributo in termini di crescita culturale e sociale.

Lasca la moglie Lidia, i figli Antonio, Alessandra e Gianluca, e i nipoti. I funerali si terranno lunedì 27 ottobre nella chiesa madre di Polizzi Generosa alle ore 11.

