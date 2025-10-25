Monreale, si è aperto il sipario su “Nel segno di Guglielmo”

La manifestazione sulla rievocazione medievale si concluderà domani sera

MONREALE, 25 ottobre – Si è aperta oggi pomeriggio alle 18:30 in piazza Guglielmo II la manifestazione “Nel Segno di Guglielmo”.

L’evento ha preso il via alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle associazioni, delle compagnie teatrali e a tutti i professionisti che hanno lavorato con passione instancabile per rendere possibile questo sogno. Fra i quali l'associazione TEMA, la compagnia teatrale Tritone, la compagnia dei Normanni, la Pro Loco Monreale, gli Arcieri del Re, gli Arcieri Tritone, l’associazione La Berna, il gruppo La Fenice, e tutti coloro che in questa due giorni faranno rivivere l'atmosfera della Corte Normanna.

Inizia cosi’ il fitto programma di spettacoli, danze e rievocazioni. Cittadini, turisti e visitatori oggi e domani avranno la possibilità di rivivere la rievocazione storica ricca di emozioni e fascino medievale. E’ stato allestito l’Accampamento e Mercato Medievale, curato dall’Associazione La Berna, dove sarà possibile scoprire arti, mestieri e sapori dell’epoca.