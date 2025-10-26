Dopo la pausa estiva, riprendono le iniziative naturalistiche di BCsicilia Monreale

In cantiere, però, tante altre iniziative

MONREALE, 26 ottobre – Una passeggiata nel bosco di monte Petroso ha aperto la nuova stagione delle proposte dell'associazione monrealese che intende incoraggiare la scoperta della bellezza dei tanti paesaggi di Monreale.

Guidato da Andrea Arcangelo, appassionato ed attento conoscitore del territorio, il gruppo di partecipanti è stato accompagnato attraverso i sentieri di querce e lecci vestiti dei vivaci colori dell'autunno.

Accanto alla "vocazione naturalistica", l'associazione ha in cantiere diversi progetti culturali che guardano alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale.

Già impegnato nella preparazione di "Monreale Rin-fiora", di recente il direttivo ha promosso la lettura dell'ultimo romanzo di Claudia Di Natale, brillante scrittrice monrealese, "La nina di Garcia Marquez".

"Nella tristissima congiuntura storica che stiamo attraversando - dichiara la presidente Romina Lo Piccolo - nella quale sembra che "thanatos", con tutte le pulsioni di odio e violenza che porta con sé, abbia la meglio su un'umanità desensibilizzata all'esistenza dell'altro, la cultura del bello può ancora alimentare quella spinta verso l' "eros", l'amore per la vita, che, adesso, appare sopita"