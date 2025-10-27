Si è concluso “Nel segno di Guglielmo”, diventerà un appuntamento fisso

Soddisfatta l’amministrazione comunale: “La calendarizzazione della manifestazione per tempo permetterà una maggiore promozione e una programmazione più efficace”

MONREALE, 27 ottobre – Si è conclusa con un grande successo di pubblico la recente edizione della manifestazione "Nel Segno di Guglielmo", un evento che ha saputo, ancora una volta, catalizzare l'attenzione su Monreale e sul suo ricco patrimonio culturale.

L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono, esprime grande soddisfazione per l'esito della rassegna, sottolineando l'importanza di investire in iniziative di questo calibro per la promozione del territorio. "Siamo molto soddisfatti di come sia andata quest’anno – dichiarano Il Sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore alla cultura Fabrizio Lo Verso – Un plauso sincero va alle associazioni promotrici e a tutte le realtà culturali che hanno contribuito con passione al successo di questa iniziativa, che ancora una volta ha saputo far rivivere il periodo storico medievale”.

Il grande riscontro di pubblico e la rinnovata sinergia tra le realtà culturali cittadine convincono sempre più l'Amministrazione ad investire sul futuro dell'evento. "Alla luce di ciò -proseguono - l’amministrazione comunale guarda già alla prossima edizione con l’intenzione di inserire stabilmente la manifestazione nella programmazione culturale dei grandi eventi, affinché diventi un appuntamento fisso capace di crescere nel tempo e di rappresentare al meglio lo spirito creativo e accogliente di Monreale.

La calendarizzazione della manifestazione per tempo permetterà una maggiore promozione e una programmazione più efficace. L'obiettivo è trasformare "Nel Segno di Guglielmo" in un appuntamento fisso e atteso, in grado di attrarre visitatori e valorizzare l'identità storica e artistica della città normanna, consolidando il suo ruolo nel panorama culturale regionale e nazionale”.