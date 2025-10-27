Commemorazione dei defunti, ampliati gli orari di apertura dei cimiteri

Il provvedimento riguarda quelli di Monreale e Grisì

MONREALE, 27 ottobre – In vista della festività della Commemorazione dei Defunti, che come ogni anno richiamerà un grande afflusso di visitatori, l’Amministrazione comunale ha predisposto una serie di misure per garantire ordine, sicurezza e decoro nei cimiteri di Monreale e Grisì.

Su proposta del responsabile del procedimento, il comandante Luigi Marulli, il Comune ha deciso di ampliare gli orari di apertura dei cimiteri e di sospendere temporaneamente alcune attività per consentire interventi di pulizia straordinaria.

Nel dettaglio, il cimitero comunale di Monreale e quello della frazione di Grisì resteranno aperti venerdì 31 ottobre dalle 7 alle 17, mentre nei giorni di sabato 1 e domenica 2 novembre l’accesso sarà consentito dalle 8 alle 17.

L’obiettivo delle misure adottate è quello di assicurare una fruizione ordinata e serena dei luoghi di culto e di memoria, garantendo nel contempo la sicurezza dei visitatori e un ambiente decoroso in occasione di una ricorrenza particolarmente sentita dalla cittadinanza.