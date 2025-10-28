Lavori in piazzetta Vaglica, rinviata l’edizione 2025 di “Monreale Rinfiora”

Appuntamento alla primavera 2026

MONREALE, 28 ottobre – L’edizione 2025 di “Monreale Rinfiora” non si terrà come previsto. L’amministrazione comunale ha infatti annunciato il rinvio della manifestazione a causa dell’avvio dei lavori di cantiere in piazzetta Vaglica e delle condizioni meteo incerte previste per il prossimo weekend.

La decisione è stata assunta per motivi di sicurezza e per garantire la tutela dell’incolumità pubblica. Il tappeto floreale, cuore dell’evento, avrebbe dovuto essere allestito lungo via Santa Maria Nuova, un’area attualmente interessata dai lavori di riqualificazione.

«Abbiamo ritenuto opportuno – spiegano dal Comune – rinviare la manifestazione per permettere il regolare svolgimento delle attività di cantiere e assicurare che “Monreale Rinfiora” possa svolgersi in un contesto adeguato, decoroso e sicuro».

L’amministrazione comunale, però, guarda al futuro: l’evento sarà riprogrammato per la primavera 2026, in concomitanza con i festeggiamenti per il 400° anniversario della Festa del Santissimo Crocifisso. L’occasione sarà doppia: celebrare una ricorrenza di grande rilievo per la comunità e restituire al centro storico i colori e i profumi della tradizionale infiorata, che ogni anno richiama artisti, cittadini e turisti.