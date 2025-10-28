Skip to main content
Democrazia partecipata, il Comune di Monreale dovrà restituire le somme alla Regione

· Nicola Giacopelli · Cronaca varia

L’ente risulta inadempiente nell’utilizzo delle risorse relative al 2024

MONREALE, 28 ottobre – Il Comune di Monreale dovrà restituire le somme ottenute dalla Regione Siciliana per l’attivazione di forme di democrazia partecipata, per quanto riguarda l’anno 2024.

Sulla base di quanto emerso dalle verifiche eseguite, il dipartimento regionale delle Autonomie Locali ha infatti rilevato che l’amministrazione comunale non ha provveduto, nei termini e nei modi di legge, a documentare di aver regolarmente provveduto all’utilizzo dell’importo di 12.730 euro di cui a suo tempo l’ente ha beneficiato. A seguito dell’accertato inadempimento, la sanzione che ne consegue consiste per l’appunto nel dover restituire integralmente le somme stesse.

