Riqualificazione immobile via Pileri, il comune riapre la gara d’appalto

L’immobile, sequestrato alla mafia, dovrà diventare la nuova sede della Protezione Civile

MONREALE, 28 ottobre – Un passo avanti verso la riqualificazione dei locali di via Pileri, sottratti alla mafia e destinati a diventare la prossima sede della Protezione Civile.

Il comune, infatti, riattiva le operazioni di gara per individuare il nuovo operatore economico a cui affidare i lavori, per un importo complessivo di 830.489 euro, di cui oltre 538 mila destinati direttamente agli interventi edili.

Nei mesi scorsi, era stata la società Teknoservizi s.r.l. a risultare provvisoriamente aggiudicataria con un ribasso del 31,97% sull'importo a base d’asta. Tuttavia, la mancata integrazione della documentazione richiesta ha costretto l’amministrazione comunale a revocare l’aggiudicazione con apposito provvedimento, escludendo l’impresa dalla gara e aprendo così la strada alla ricerca di un nuovo contraente.

La vicenda aveva visto anche un ricorso al Tar Sicilia da parte di un altro concorrente, la F.A.E. Costruzioni s.r.l., respinto lo scorso giugno perché ritenuto infondato. Rimossa l’aggiudicazione, il comune ha pertanto deciso di riprendere le procedure, dando comunicazione a tutti i partecipanti alla precedente gara della data e ora in cui saranno espletate le nuove operazioni.

“La ripresa della gara viene ritenuta fondamentale per non perdere il relativo finanziamento sulla riqualificazione di beni confiscati. L’iniziativa, sostenuta dalla Città Metropolitana di Palermo, rappresenta un segnale concreto nella valorizzazione e restituzione alla collettività di beni un tempo appartenenti a Cosa Nostra.