Monreale, il Comune rinnova la Consulta Giovanile: al via le candidature

Per presentarle c’è tempo fino al 7 novembre

MONREALE, 28 ottobre – L’amministrazione comunale annuncia l’avvio delle procedure per il rinnovo della Consulta Giovanile, l’organismo istituito per favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita pubblica e sociale della città.

La Consulta, regolamentata dal Consiglio comunale nell’agosto del 2023, nasce con l’obiettivo di promuovere iniziative volte al benessere e al progresso della comunità, offrendo ai giovani un canale diretto di dialogo con le istituzioni. Vuole rappresentare un punto di riferimento per l’amministrazione, il Consiglio comunale e la cittadinanza, stimolando la partecipazione, la condivisione di idee e la realizzazione di progetti di interesse collettivo.

Attraverso la Consulta – spiega il Comune – i giovani monrealesi potranno contribuire attivamente alla vita culturale, artistica e sportiva del territorio, organizzando eventi, dibattiti, conferenze e attività di sensibilizzazione sui temi sociali e ambientali. Particolare attenzione sarà riservata anche alla tutela dell’ambiente, alla promozione della sostenibilità, alla valorizzazione della cultura locale e alla prevenzione delle dipendenze e della violenza giovanile.

Potranno aderire alla Consulta Giovanile tutti i cittadini residenti nel Comune di Monreale di età compresa tra i 16 e i 30 anni. Non è consentito, invece, ricoprire cariche interne per chi riveste già ruoli istituzionali come sindaco, assessore o consigliere comunale. L’adesione è completamente gratuita, volontaria e non prevede alcun compenso.

Per presentare la propria candidatura, i giovani interessati dovranno compilare l’apposita istanza scaricabile dal sito istituzionale del Comune. I maggiorenni dovranno sottoscrivere il modulo e allegare un documento di riconoscimento in corso di validità, mentre per i minorenni è richiesta la firma di entrambi i genitori o del tutore legale, insieme ai rispettivi documenti d’identità. Le domande potranno essere inviate via posta elettronica agli indirizzi comune.monreale@pec.it