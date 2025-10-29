Monreale, affidato alla cooperativa Social Read il servizio del Centro Aggregativo Anziani

Si conclude così un iter in cui non erano mancate le difficoltà

MONREALE, 29 ottobre – Il Comune di Monreale affida la gestione del centro aggregativo anziani alla cooperativa sociale “Social Read” ETS, che ha sede a Terrasini.

L’incarico riguarda l’organizzazione e la realizzazione di attività ludiche, culturali e ricreative destinate agli anziani del territorio, per un importo complessivo di 69.585,90 euro, finanziato attraverso le risorse del Piano di Zona 2018/2019 e del Piano di Zona 2019/2020 del Distretto Socio-Sanitario 42, di cui Palermo è comune capofila.

L’iter amministrativo era stato avviato lo scorso 1° luglio, con la pubblicazione dell’avviso pubblico rivolto agli enti del Terzo Settore interessati a gestire il servizio. L’obiettivo dell’iniziativa era ed è quello di promuovere il benessere e l’inclusione sociale della popolazione anziana con interventi socio-culturali per migliorarne la qualità della vita e le relazioni interpersonali. Alla scadenza dell’avviso, fissata per il 17 luglio, erano pervenute tre manifestazioni d’interesse da parte delle cooperative Nuova Luna, Social Read e La Strada.

In un primo momento, la gara era stata aggiudicata provvisoriamente alla Social Read, ma a seguito di un reclamo presentato dalla cooperativa “La Strada”, alla fine dello scorso mese di settembre l’amministrazione aveva ritenuto opportuno, in autotutela, riaprire la procedura per verificare la documentazione presentata. Dall’esame effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento è emerso che la cooperativa “La Strada” non possedeva i requisiti tecnici ed economici previsti dall’avviso, non avendo dichiarato esperienze pregresse in servizi analoghi e presentando un fatturato triennale inferiore al minimo richiesto. In base a tali accertamenti, l’offerta è stata esclusa e la precedente graduatoria è rimasta invariata, confermando l’idoneità della Social Read.

L’ufficio dei Servizi Sociali, pertanto, ha proceduto all’affidamento diretto del servizio, che avrà una durata di un anno e comprenderà attività di socializzazione, laboratori creativi, eventi culturali e momenti ricreativi pensati per favorire la partecipazione attiva e il benessere psicofisico degli anziani di Monreale.