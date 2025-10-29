Maltempo in arrivo nel Palermitano: allerta gialla per domani

Previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale

PALERMO, 29 ottobre – La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso di allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle ore 24 di domani, giovedì 30 ottobre.

L’allerta riguarda l’intero territorio siciliano, con particolare attenzione alle province del Palermitano, dove si prevedono condizioni atmosferiche avverse. Secondo l’avviso diffuso oggi, dalla tarda mattinata di domani e per le successive 18-24 ore, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Le autorità raccomandano massima prudenza negli spostamenti e invitano i cittadini a evitare aree a rischio allagamento o smottamenti. È consigliato inoltre tenere sotto controllo aggiornamenti e indicazioni delle autorità locali.