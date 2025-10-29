Il comune istituisce il premio “Global Education; l’inglese attraverso l’esperienza diretta”

È destinato agli studenti meritevoli delle scuole secondarie di secondo grado del territorio comunale ed è dedicato alla memoria di Pino Giacopelli e Saverio Terruso

MONREALE, 29 ottobre – L’amministrazione comunale di Monreale, come riporta il portale di informazione istituzionale “Monreale Informat”, su proposta dell’assessore all’Istruzione Patrizia Roccamatisi, annuncia l’istituzione del premio “Global Education; l’inglese attraverso l’esperienza diretta”, in memoria di Pino Giacopelli e Saverio Terruso (entrambi nella foto).

Il regolamento per il premio sarà sottoposto alla prossima approvazione del Consiglio comunale. Il premio è rivolto agli studenti meritevoli delle scuole secondarie di secondo grado del territorio comunale. L’iniziativa prevede l’assegnazione di due vacanze studio di due settimane in un Paese anglofono. L’amministrazione comunale si farà carico completamente dei costi di viaggio, corso di lingua, vitto e alloggio.

L’assegnazione dei premi si baserà sul rendimento scolastico, sul livello di competenza linguistica e sulla motivazione personale espressa dai candidati. La selezione sarà curata da un’apposita commissione comunale composta da rappresentanti dell’Amministrazione e del mondo scolastico.

Il premio sarà attivo a partire dall’anno scolastico in corso. La pubblicazione del bando di partecipazione avverrà entro le prossime settimane, immediatamente dopo l’approvazione del regolamento in aula consiliare. “Attraverso questo premio – ha dichiarato il sindaco, Alberto Arcidiacono – intendiamo offrire ai nostri giovani un’occasione concreta di crescita personale e culturale. Studiare all’estero significa aprirsi al mondo, confrontarsi con nuove realtà e acquisire competenze che saranno preziose per il loro futuro. È anche un modo per ricordare due figure significative della nostra comunità, Pino Giacopelli e Saverio Terruso, che hanno rappresentato impegno per Monreale”.

L’assessore all’Istruzione ha aggiunto che il progetto “nasce con l’intento di valorizzare il merito e premiare l’impegno dei nostri studenti. È un investimento sul talento e sulla formazione internazionale delle nuove generazioni”.