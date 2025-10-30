Si è spento Nicola Giordano, ha fatto la storia del trasporto locale a Monreale

È stato il fondatore e titolare dell’omonima azienda delle autolinee

MONREALE, 30 ottobre – Si è spento stanotte, all’età di 96 anni, Nicola Giordano, fondatore e titolare dell’omonima azienda dei trasporti locali che garantisce il collegamento fra Monreale e le frazioni.

Con “don Nicola”, come tutti affettuosamente lo chiamavamo, va via un pezzo di storia contemporanea della città, relativa soprattutto al settore dei trasporti.

Nicola Giordano, infatti, può essere considerato a tutti gli effetti un precursore ed un antesignano della mobilità locale, considerando che l’inizio della sua attività imprenditoriale ebbe inizio con il trasporto persone negli ormai lontani anni ’60 con i taxi, quando ancora erano davvero poche le persone a possedere un’automobile.

Poi acquistò il primo bus nel 1968 e da lì iniziò la sua avventura imprenditoriale nel mondo del trasporto turistico, gestito per tanti anni, per poi diventare un pioniere del trasporto pubblico locale con l’azienda delle autolinee, che gestirà fino ai nostri giorni, facendo da vero e proprio punto di riferimento nel settore locale. Grazie a lui e alla sua capacità imprenditoriale sono stati e sono tuttora tanti i monrealesi che hanno goduto di un posto di lavoro ed assicurato un importante servizio alla comunità locale.

Persona perbene e universalmente stimata, è stato un convinto e valido rappresentante dei valori etici di un tempo, che oggi, purtroppo, a volte faticano ad essere affermati. In tanti lo ricordano come grande amico del compianto Bino Li Calsi, a lungo personaggio di spicco della vita politica monrealese, per tanti anni sindaco della cittadina fino agli anni ’80, che ricordava sempre come suo consigliere e di cui aveva apprezzato la straordinaria intelligenza.

Lascia la figlia Loredana, che progressivamente ha preso il suo posto alla guida dell’azienda ed i nipoti, dopo aver perso la moglie qualche anno fa e soprattutto il figlio Maurizio, che qualche anno prima si era arreso ad un male incurabile.

Alla famiglia Giordano le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.