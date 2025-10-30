Lavori stoppati in piazzetta Vaglica, Caputo: “Danni ingenti per i commercianti”

“Avvierò una class action per un risarcimento”

MONREALE, 30 ottobre – “Comprendo l’esigenza di realizzare lavori che servano a migliorare l’aspetto urbanistico di Monreale. Mi chiedo però quale è la logica amministrativa (…).

(…) Di aprire un cantiere, rimuovere la pavimentazione, recintare una intera area del centro storico e fermare il cantiere con gravi disagi per i commercianti e per i cittadini costretti a cercare percorsi alternativi e per i turisti che impazziscono tra transenne, recinzioni e strade non conosciute e prive di segnaletica.

È evidente che la patologica brama comunicativa dell’amministrazione va oltre la salvaguardia della vita quotidiana dei cittadini”. A dichiararlo è Salvino Caputo, ex sindaco e vicesegretario regionale dell’Udc, che ha invitato l’amministrazione a iniziare con immediatezza i lavori in piazzetta Vaglica.

“Ho incontrato una delegazione di commercianti del tratto interessato – ha aggiunto Salvino Caputo – che sono esasperati per i danni economici subiti a causa dei lavori del ripristino della pavimentazione in piazzetta Vaglica e via Roma. Alcuni commercianti stanno subendo un drastico calo delle vendite, a vantaggio di altre aree cittadine, mentre alcuni esercenti sono stati costretti a spendere migliaia di euro per affittare locali, in zone non interessate ai lavori, e per acquistare attrezzature e mobilio. Prima di dividere in due una città – ha evidenziato Caputo – bisognava iniziare subito i lavori senza interruzione, avendo cura di salvaguardare gli interessi economici dei nostri commercianti e garantire percorsi agevoli ai cittadini.

Mi chiedo quale è la programmazione amministrativa e tecnica che decide di aprire un cantiere senza operai. E’ evidente che la bramosia comunicativa e i selfie valgono più della tutela degli interessi dei cittadini. Ho dato mandato al mio studio legale di avviare gratuitamente, una class action per far conseguire il risarcimento dei danni subiti dai nostri operatori commerciali, citando in giudizio l’amministrazione comunale e il personale tecnico che ha la responsabilità della direzione dei lavori”.