Opere finanziate dal Pnrr, la resa dei conti ormai si avvicina

A Monreale la situazione degli interventi si presenta in chiaroscuro

MONREALE, 31 ottobre – Entro la fine del 2026 è prevista la conclusione di tutti gli interventi finanziati dal Pnrr e, al momento, non c’è all’orizzonte alcuna proroga per gli enti locali che ne curano l’attuazione.

I mesi a venire saranno dunque decisivi per definire le attività, sovente complesse, necessarie per avviare o completare le opere finanziate e acquisire integralmente le relative risorse, considerando che entro la scadenza finale gli interventi dovranno essere non solo ultimati, ma anche pagati, collaudati e compiutamente rendicontati.

Va ricordato che il termine per la presentazione delle richieste di pagamento è stabilito al 30 settembre 2026 e che la commissione europea dovrà provvedere alle conseguenti valutazioni entro il successivo 30 novembre; infine, la data per il versamento dei fondi comunitari dell’ultima rata spettante all’Italia è fissata al 31 dicembre dell’anno venturo.

Alla luce di questa tempistica, risulta evidente che è indispensabile intraprendere un percorso che consenta di procedere entro la prossima estate alla completa e complessiva chiusura degli interventi ammessi a finanziamento.

In caso di ritardo o inadempimento da parte degli enti attuatori del Pnrr, il competente ministero potrà assumere diverse iniziative, tenendo conto sia dello stato di avanzamento del progetto, sia delle scadenze e degli obiettivi da conseguire; potrà, in particolare, sollecitare ulteriormente l’amministrazione ritardataria, sospendere il pagamento delle risorse per le successive richieste di trasferimento ed effettuare specifici controlli, per arrivare, in estremo, all’attivazione delle procedure per il recupero delle somme già erogate.

Per quanto riguarda i finanziamenti del Pnrr assegnati al Comune di Monreale, la situazione ad oggi si presenta in chiaroscuro: alcune opere (come la scuola dell’infanzia di Pioppo) sono ormai in fase di ultimazione, mentre altre sono state avviate ma procedono a rilento; ci sono tuttavia anche casi di lavori che, seppur affidati, non hanno avuto sinora inizio o per i quali dev’essere ancora indetta ed espletata la gara d’appalto. Il quadro che emerge può quindi apparire non del tutto rassicurante.

È comunque ragionevole pensare che gli amministratori comunali, d’intesa con gli uffici competenti, abbiano le idee chiare su come affrontare e gestire al meglio questa situazione, facendo in modo che tutti gli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza possano essere conclusi e rendicontati nel rispetto delle previste scadenze.