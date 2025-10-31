Interventi di manutenzione da effettuare, chiude temporaneamente il museo multimediale “La Fabbrica di Guglielmo”

A renderli necessari alcuni eventi temporaleschi dell’ultimo periodo

MONREALE, 31 ottobre – Il museo multimediale “La Fabbrica di Guglielmo” di Monreale resterà temporaneamente chiuso al pubblico per consentire l’esecuzione di urgenti interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti tecnologici e multimediali della struttura.

La decisione è stata assunta dopo le segnalazioni giunte dal direttore del museo e dai tecnici incaricati, che hanno evidenziato la necessità di procedere con una revisione complessiva delle apparecchiature.

Negli ultimi mesi, infatti, alcuni eventi temporaleschi hanno provocato danni agli impianti audiovisivi e informatici, compromettendo la piena funzionalità del percorso espositivo interattivo. Ciò ha reso indispensabile un intervento tecnico mirato a ripristinare la sicurezza e l’efficienza delle installazioni, per garantire un’esperienza di visita ottimale e sicura per il pubblico.

Gli interventi programmati – condivisi con i progettisti e con il personale tecnico comunale ed esterno – richiedono la chiusura totale del museo per ragioni di sicurezza operativa e per consentire la piena disponibilità degli spazi ai tecnici specializzati.

Durante il periodo dei lavori, che si protrarrà per il tempo necessario al completamento e al collaudo delle operazioni, il museo pertanto non sarà accessibile al pubblico. La riapertura sarà comunicata ufficialmente tramite il sito istituzionale del Comune di Monreale e i canali informativi del museo.