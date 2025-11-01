Pubblicato l'elenco definitivo dei beneficiari della carta “Dedicata a te 2025"

Il credito disponibile dovrà essere utilizzato entro il 28 febbraio 2026

MONREALE, 1 novembre – L’assessore ai servizi sociali del Comune di Monreale Riccardo Oddo e il dirigente dell’Area Sociale Pietrantonio Bevilacqua, rendono noto che è stato acquisito l'elenco definitivo dei nuclei familiari beneficiari della "Carta Dedicata A Te" per l'anno 2025, completo dei codici identificativi associati da Poste Italiane.

Sono 1.759 i nuclei familiari del Comune di Monreale individuati dall'INPS come assegnatari della Carta.

"L'Amministrazione Comunale, attraverso gli Uffici dell'Area Sociale, che ha non completato l'iter di acquisizione e pubblicazione dell'elenco definitivo dei beneficiari della 'Carta Dedicata A Te' per il 2025, hanno definito la graduatoria composta da 1.759 famiglie del nostro territorio che potranno beneficiare di questo importante sostegno. È un segnale tangibile dell'attenzione che il Governo e il Comune rivolgono alle fasce più fragili della popolazione.

L'elenco dei beneficiari è consultabile presso gli Uffici comunali.

MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE E RITIRO:

* Identificazione: Per motivi di riservatezza, i beneficiari potranno identificare la propria posizione all'interno dell'elenco tramite il numero di protocollo INPS indicato sull'Isee 2025.

* Ritiro della Carta: La "Carta Dedicata A Te" può essere ritirata presso qualsiasi Ufficio Postale sull'intero territorio nazionale.

* Il ritiro deve essere effettuato dal titolare del beneficio esibendo un documento di riconoscimento, oppure da una persona delegata.

Per qualsiasi informazione o chiarimento, i cittadini sono invitati a rivolgersi all'Area Promozione Sociale e Territoriale del Comune, sita in Via Venero 117, o a contattare i numeri di telefono: 091 6564318, 091 6564316 o 091 6564302.

Ecco il link della graduatoria

https://servizi.comune.monreale.pa.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/25914_lista_da_pubblicare_definitiv_1761913159.pdf&CSRF=3285d202cad499d89c2c22bfb0f1e119