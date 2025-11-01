Festività dei defunti, oggi e domani navetta gratuita per il cimitero comunale

L’obiettivo è quello di facilitare l’afflusso. La partenza è a largo Canale

MONREALE, 1 novembre – L’amministrazione comunale rende noto che in occasione della Commemorazione dei Defunti nelle giornate di oggi e domani sarà attivo un servizio di navetta gratuito per il cimitero comunale.

Il servizio sarà operativo dalle 8 alle 17 e mira a facilitare l’accesso dei cittadini al camposanto, agevolando in particolare le persone anziane o con difficoltà motorie. Il capolinea è fissato in Largo Canale. Il percorso circolare prevede: partenza da Largo Canale, Via Pietro Novelli, sosta al Cimitero (per salita e discesa degli utenti), Circonvallazione, Via Aldo Moro, Via della Repubblica, Via Kennedy, Via Archimede e ritorno a Largo Canale.

“Rispondendo alle esigenze della cittadinanza, abbiamo predisposto un servizio di navetta gratuito che collegherà il centro cittadino al Cimitero nelle giornate di maggiore affluenza. È un modo per permettere a tutti, in particolare alle persone anziane, di recarsi con facilità al cimitero in questo momento di ricordo e raccoglimento”, ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono.

“Anche quest’anno abbiamo voluto garantire questo servizio, che agevolerà la viabilità e consentirà a tutti coloro che ne hanno necessità di raggiungere il cimitero e rendere omaggio ai propri cari in modo semplice e sicuro”, ha aggiunto Riccardo Oddo, assessore con delega ai Trasporti e ai servizi cimiteriali.