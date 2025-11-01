L’Auser di Monreale alla Casa del Sorriso per la Festa dei Morti

Un pomeriggio in compagnia dei piccoli ospiti della struttura

MONREALE, 1 novembre – In occasione della Festa dei Morti, una delegazione del Circolo AUSER “Biagio Giordano” di Monreale ha fatto visita alla Casa del Sorriso, retta da Padre Francesco Biondolillo, per trascorrere un pomeriggio in compagnia dei piccoli ospiti della struttura.

La delegazione, composta dal presidente Biagio Cigno e dalle socie Carmen Calderano, Grazia Segreto e Rosa Cassarà, è stata accolta con calore dagli educatori e dai ragazzi, accompagnati da Simone Matta.

L’incontro ha voluto celebrare una delle ricorrenze più sentite della tradizione siciliana, la Festa dei Morti, occasione di memoria e affetto verso i propri cari scomparsi. Nel corso della visita, i rappresentanti dell’AUSER hanno illustrato ai bambini e ai ragazzi gli scopi dell’associazione e il valore della solidarietà, offrendo momenti di dialogo e vicinanza.

In segno di amicizia, il Circolo ha donato frutti di martorana, preparati nei giorni precedenti dai soci, insieme a caramelle per tutti i presenti. L’iniziativa è stata molto apprezzata dagli educatori Gianna Farina, Matilde Garlisi, Teresa Lo Iacono e Mimma Segreto, che hanno espresso gratitudine per la sensibilità e l’attenzione dell’AUSER.

All’incontro hanno partecipato anche alcuni giovani del Servizio Civile in servizio presso la struttura.

Il Circolo AUSER di Monreale conferma così la propria vocazione alla solidarietà e all’impegno sociale: già lo scorso anno, per la stessa ricorrenza, i soci avevano fatto visita alla Casa di Riposo “Paolo Balsamo”, mentre in occasione della Festa del Papà di quest’anno erano tornati alla Casa del Sorriso con un’iniziativa analoga.