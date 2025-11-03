Monreale restituirà le somme della democrazia partecipata, la Cisl: “Notizia sconfortante e deludente”

“Chiediamo che l’amministrazione faccia chiarezza”

MONREALE, 3 novembre - In questi ultimi giorni si è appreso che il Comune di Monreale dovrà restituire alla Regione Siciliana i fondi, relativi allo scorso anno, che l’ente avrebbe dovuto spendere per la realizzazione di interventi individuati con forme di democrazia partecipata.

«La notizia della perdita di queste risorse - afferma Giovanni Patellaro, responsabile zonale della Cisl di Monreale - è sconfortante e deludente; a prescindere dall’entità della somma che dovrà essere restituita, siamo in presenza di un fatto che rivela la mancanza di attenzione, da parte dell’amministrazione comunale, nei confronti di una iniziativa che coinvolge e interessa direttamente i cittadini monrealesi.

È un episodio che non può passare sotto silenzio: riteniamo sia doveroso che, al più presto e con chiarezza, da parte del sindaco o dell’assessore competente - prosegue Patellaro - vengano resi pubblicamente noti i motivi che hanno determinato la revoca dei fondi regionali per la democrazia partecipata del 2024. Inoltre, attendiamo convincenti rassicurazioni che situazioni del genere non possano più verificarsi».