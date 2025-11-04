4 novembre, giornata dell’unità nazionale: celebrazioni anche a Monreale

La giornata è dedicata pure alle Forze Armate. Arcidiacono: "Onorare il sacrificio di chi ha costruito la nostra Nazione"

MONREALE, 4 novembre – Oggi, 4 novembre, anche a Monreale è stata celebrato il Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Una data che coincide con la fine della prima guerra mondiale, combattuta dal 1915 al 1918.

Come ogni anno si è tenuta una breve cerimonia commemorativa a piazzetta San Castrense, over sorge il monumento ai caduti all’interno della villetta. "A Monreale – ha detto il sindaco Alberto Arcidiacono – abbiamo invitato autorità civili e religiose a partecipare a tutte le tappe di questa giornata solenne. È fondamentale ricordare e onorare il sacrificio di coloro che, con il loro impegno, hanno costruito e continuano a difendere la nostra Unità Nazionale". Il primo cittadino ha rivolto un particolare ringraziamento alle Forze Armate per il loro impegno quotidiano a favore della collettività.

Alla cerimonia odierna, oltre al primo cittadino, erano presenti il presidente del Consiglio comunale e parlamentare regionale Marco Intravaia, gli assessori Giuseppe Di Verde, Riccardo Oddo, i consiglieri comunali: Giovanni La Corte, Flavio Pillitteri, Ignazio Zuccaro, Santina Alduina e Andrea Noto. Presente, inoltre, don Nicola Gaglio, arciprete della cattedrale, e una rappresentanza dell’Arma dei carabinieri composta dal tenente colonnello Gennaro Petruzzelli, comandante del Gruppo Monreale, il capitano Niko Giaquinto, comandante della compagnia, il luogotenente Antonio La Rocca, comandante della stazione.

"In questa giornata cruciale, il nostro pensiero va al coraggio e al senso di appartenenza di quanti hanno combattuto per l'unità e la libertà dell'Italia- ha affermato il presidente Intravaia- Custodire la memoria di quel sacrificio è il nostro dovere primario, per poter costruire un futuro di pace e coesione per le nuove generazioni. Ringrazio tutte le Forze Armate per il servizio quotidiano alla nostra comunità e al Paese".

L'amministrazione comunale, inoltre, ha organizzato una serie di cerimonie commemorative che si svolgeranno nel corso della giornata di oggi e nei prossimi giorni, alla presenza di autorità civili, militari e religiose.

Questo il programma cerimonie:

Oggi a Pioppo ore 12

Oggi a San Martino delle Scale oggi ore 16

Giovedì a Grisi’ ore 11

Nelle frazioni Saranno presenti gli assessori Patrizia Roccamatisi, Nadia Battaglia e Giulio Mannino e le autorità locali.