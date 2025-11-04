Palazzetto dello sport di Pioppo, l’aggiudicazione della gara d’appalto diventa ufficiale

Tutte le verifiche di rito hanno dato esito positivo

MONREALE, 4 novembre – Diventa ufficiale l’aggiudicazione dei lavori di completamento del palazzetto dello sport annesso all’istituto comprensivo “Margherita di Navarra”, nella frazione di Pioppo.

Con una determinazione dirigenziale, il Comune di Monreale ha affidato l’intervento al raggruppamento temporaneo di imprese formato dalla “Biondo s.r.l.” (mandataria) e dalla “Impresa Edile e Stradale Geom. Rizzo Antonino & C. s.a.s.” (mandante), entrambe con sede a San Giuseppe Jato.

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a 839.856,53 euro, di cui 655.618,87 per lavori, 112.725,76 per costi della sicurezza e 71.511,90 per la manodopera, oltre IVA al 22%. Il raggruppamento aggiudicatario ha presentato un ribasso del 9,27% sull’importo posto a base d’asta.

L’intervento fa parte del più ampio progetto, dal valore complessivo di 1.264.150 euro, interamente finanziato attraverso la Cassa Depositi e Prestiti mediante la devoluzione parziale di due mutui già contratti dal Comune.

La procedura di gara si era svolta l’8 ottobre scorso sulla piattaforma digitale certificata “Appalti & Contratti”. Tutte le verifiche di rito, effettuate tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, hanno dato esito positivo. Entrambe le imprese risultano inoltre regolarmente iscritte nella White List antimafia della Prefettura di Palermo e in possesso di Durc in corso di validità.

Il Responsabile del Procedimento, Nicolò Parisi, ha attestato la regolarità dell’iter istruttorio, mentre il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l’architetto Pietro Albanese. La progettazione esecutiva è stata curata dall’ingegnere Giovanni Ferrarella, tecnico comunale. La stipula del contratto avverrà tramite scrittura privata.

Grazie a questa aggiudicazione, pertanto, l’amministrazione comunale compie un passo concreto verso la piena fruibilità della palestra scolastica di Pioppo, una struttura attesa da anni e destinata a diventare un punto di riferimento per le attività sportive e ricreative della comunità.