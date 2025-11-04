Monreale, scontro legale sull’Imu tra il Comune e il Collegio di Maria

La disputa approda al tribunale tributario. In gioco ci sono 106 mila euro

MONREALE, 4 novembre – Si accende il contenzioso tra il Comune di Monreale e il Collegio di Maria – Fondazione Greco Carlino: la vicenda finirà davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo.

Al centro dello scontro, un’intimazione di pagamento per l’IMU 2016-2017 del valore complessivo di 106.417 euro, che l’ente religioso ha deciso di impugnare chiedendone l’annullamento.

Dopo la notifica del ricorso, arrivata nello scorso mese di giugno, l’amministrazione comunale ha deciso di non restare a guardare e di costituirsi in giudizio per difendere la legittimità delle proprie richieste. Così facendo, ha conferito l’incarico di patrocinio all’avvocato Massimiliano Augugliaro, già legale di fiducia del Comune in altri procedimenti.

La Giunta municipale aveva dato il via libera alla costituzione in giudizio con un’apposita delibera il 10 ottobre scorso, riconoscendo l’importanza della vertenza, considerata “complessa” e “giuridicamente fondata” dai tecnici dell’Ufficio Tributi.

Il Comune di Monreale, dunque, si prepara a far valere le proprie ragioni davanti ai giudici tributari. La disputa, che ruota attorno a imposte comunali su immobili di proprietà della Fondazione, mette ancora una volta sotto i riflettori il delicato equilibrio tra enti religiosi e fisco locale. Un braccio di ferro che, in questo caso, sarà la magistratura tributaria a sciogliere.