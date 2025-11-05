Al via le domande per il servizio civico comunale 2026

È diretto ai cittadini di età compresa fra i 18 e i 65 anni. Necessaria una valida attestazione Isee

MONREALE, 5 novembre – Il Comune annuncia l’apertura dei termini per l’adesione al servizio civico comunale per l’annualità 2026, un’iniziativa rivolta ai cittadini disoccupati o inoccupati che versano in condizioni economiche difficili.

Potranno presentare domanda i cittadini residenti a Monreale da almeno un anno, con un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e in possesso di un’attestazione ISEE valida, con scadenza al 31 dicembre 2025, che non superi l’importo di 10.632,94 euro. Le istanze potranno essere inoltrate a partire dal 6 novembre e fino al 30 novembre 2025.

Il programma prevede un impegno di tre ore al giorno per cinque giorni a settimana, per una durata complessiva di tre mesi consecutivi. Si tratta di un’attività di pubblica utilità che non costituisce rapporto di lavoro subordinato, ma rappresenta un’occasione di inclusione sociale e di sostegno temporaneo per le persone in difficoltà economica.

“Il Servizio Civico non è solo un supporto economico, ma un modo per restituire dignità e partecipazione attiva alla vita della nostra comunità – ha dichiarato l’assessore ai Servizi Sociali, Riccardo Oddo –. Offriamo ai cittadini in maggiore difficoltà un’opportunità concreta di impiego temporaneo per migliorare il decoro degli spazi comunali. È un patto di solidarietà che rafforza il legame tra l’amministrazione e il territorio.”

Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici dei Servizi Socio-Assistenziali di via Venero 117 o può essere scaricato dal sito ufficiale del Comune di Monreale. Le istanze dovranno essere presentate al Protocollo Generale o inviate via e-mail all’indirizzo promozione.sociale@comune.monreale.pa.it