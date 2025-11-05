Monreale vuole valorizzare il brand cittadino e si affida a “Visit Italy”

Saranno realizzati uno shooting fotografico, quattro articoli brandizzati, un reel per Instagram e uno spot “emozionale”. La campagna costerà 24 mila euro

MONREALE, 5 novembre – Monreale persegue la strada della valorizzazione e promozione del proprio brand turistico.

Il Comune, infatti, ha affidato alla società Visit Italy S.r.l. la realizzazione di una campagna di valorizzazione e promozione del Brand Città di Monreale, un progetto che unisce immagini, racconti e suggestioni per far conoscere al pubblico ciò che la storia ha consegnato a cittidini e visitatori. L’obiettivo è quello di raccontarsi in una veste nuova, più moderna e più vicina ai linguaggi del turismo digitale.

L’iniziativa, avviata nello scorso mese di aprile, prevede la creazione di uno shooting fotografico, quattro articoli brandizzati, un reel per Instagram, uno spot emozionale e un’attività di destination visit per promuovere il territorio e le sue eccellenze.

Il fine è quello di trasformare Monreale in un marchio riconoscibile, capace di attrarre visitatori non solo per il suo celebre Duomo, ma per l’intero patrimonio artistico, culturale e naturalistico che la circonda.

La spesa complessiva per la campagna ammonta a 24.400 euro IVA inclusa. Nei giorni scorsi, il Comune ha già disposto la liquidazione dell’acconto del 50%, pari a 12.200 euro, per consentire l’avvio delle attività previste.

Il progetto, che si concluderà entro la fine dell’anno, punta a costruire un racconto visivo e digitale capace di emozionare, unendo tradizione e innovazione. Le immagini, i testi e i video prodotti diventeranno strumenti per promuovere Monreale in Italia e all’estero, rafforzando il suo ruolo di destinazione d’eccellenza tra arte, fede e bellezza mediterranea.