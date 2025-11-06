Weekend di controlli sulle strade del Palermitano: 16 denunciati e 59 multe

I Carabinieri di Monreale potenziano la prevenzione

MONREALE, 6 novembre – Un fine settimana all’insegna della sicurezza e della prevenzione stradale quello appena trascorso nei territori della provincia di Palermo, dove i Carabinieri del Gruppo di Monreale hanno messo in campo un piano straordinario di controlli per contrastare la guida pericolosa e l’abuso di alcol e droghe.

L’operazione, che ha coinvolto il Reparto Territoriale di Termini Imerese e le Compagnie di Monreale, Bagheria, Misilmeri, Corleone, Cefalù e Petralia Sottana, ha visto impegnate oltre 50 pattuglie lungo le arterie extraurbane, le zone costiere e i centri urbani della provincia. Particolare attenzione è stata rivolta alle aree maggiormente frequentate dai giovani, soprattutto durante le ore notturne, e ai paesi che hanno ospitato eventi sociali e culturali.

Nel corso del weekend sono state controllate più di 1.000 persone e 600 veicoli, con numerosi accertamenti tramite etilometro e drug test. Il bilancio dell’attività parla di 16 persone denunciate per guida senza patente o in stato di ebbrezza, 5 giovani segnalati per uso personale di sostanze stupefacenti, 10 veicoli sequestrati e 3 patenti ritirate. Le pattuglie hanno inoltre elevato 59 contravvenzioni al Codice della Strada, in gran parte per eccesso di velocità, mancato uso delle cinture di sicurezza e utilizzo del cellulare durante la guida.

L’intensa attività di presidio ha consentito anche di intervenire tempestivamente in diverse emergenze: un tentativo di suicidio, un caso di maltrattamenti in famiglia e l’allontanamento di un minore, tutti gestiti con prontezza e sensibilità dai militari.

L’iniziativa rientra in un più ampio progetto di sicurezza partecipata e prevenzione stradale promosso dal Gruppo Carabinieri di Monreale, che proseguirà nelle prossime settimane anche attraverso incontri formativi nelle scuole della provincia. Durante tali appuntamenti sarà presentato un nuovo dispositivo didattico interattivo, pensato per far sperimentare agli studenti, in modo virtuale e sicuro, gli effetti dell’assunzione di alcol e droghe sulla percezione e sui riflessi alla guida.