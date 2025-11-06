Skip to main content
Si sono concluse le celebrazioni per l’Unità Nazionale e le Forze Armate

· Cronaca varia

Due intense cerimonie a Grisì e San Martino delle Scale

MONREALE, 6 novembre – Si è concluso oggi il ciclo di celebrazioni dedicate al Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, con due momenti solenni che hanno coinvolto le frazioni di Grisì e San Martino delle Scale, nel segno del ricordo e dell’impegno civile.

L’ultima tappa si è svolta questa mattina a Grisì, dove l’amministrazione comunale è stata rappresentata dall’assessore Giulio Mannino e dalla vicepresidente del Consiglio comunale Antonella Giuliano. Durante la cerimonia è stata deposta una corona d’alloro in memoria dei caduti.
L’Arma dei Carabinieri ha partecipato con una rappresentanza guidata dal luogotenente Pompa, affiancato dal maresciallo Mistretta e dal brigadiere Fonte. La funzione religiosa, officiata da don Ciavarri, ha offerto un momento di raccoglimento e riflessione. Un ruolo particolarmente significativo è stato quello degli studenti delle scuole medie di Grisì, che – accompagnati dai docenti – hanno preso parte attiva alla commemorazione, testimoniando come i valori di unità, memoria e patria siano ancora vivi e trasmessi alle nuove generazioni.

Due giorni fa, il 4 novembre, la comunità di San Martino delle Scale aveva ospitato un’altra intensa celebrazione in occasione della stessa ricorrenza. Alla cerimonia, che ha visto la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose, hanno preso parte l’assessore Nadia Battaglia, il consigliere comunale e della Città Metropolitana Flavio Pillitteri e il presidente della Pro Loco di San Martino delle Scale, Mario Montalbano. Anche qui è stato deposto un omaggio floreale in onore dei caduti, in un momento di sentita partecipazione collettiva. 

