Topi al liceo artistico, il comune provvede alla derattizzazione

Sarà inviata una relazione alla Città Metropolitana per la copertura dei costi dell’intervento

MONREALE, 6 novembre – Il Comune attraverso l'assessorato all'Igiene Urbana guidato da Giulio Mannino, rende noto di essere intervenuto tempestivamente presso l'istituto d'Arte Mario D'Aleo a seguito di segnalazioni relative alla presenza di topi.

L'azione immediata del Comune si è concretizzata con l'installazione di trappole e l'avvio di un'operazione di derattizzazione mirata. L'assessore Mannino ha dichiarato: “Il nostro obiettivo primario è tutelare la salute e la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. Abbiamo agito con la massima celerità per risolvere la situazione all'interno dell'Istituto D'Aleo". Per tale ragione, l'amministrazione comunale ha affidato l'intervento a una ditta specializzata del settore.

A completamento dell'azione, il Comune informa che è stata già predisposta e inviata una relazione formale alla Città Metropolitana al fine di richiedere la copertura dei costi sostenuti per l'esecuzione del servizio di igiene urbana straordinario. Il sindaco Alberto Arcidiacono e l'assessore ribadiscono l'impegno costante dell'Amministrazione nel mantenere standard elevati di decoro e salubrità in tutti gli edifici scolastici cittadini.