Monreale, transazione da 35 mila euro tra l’ex sindaco Capizzi e il Comune

L’amministrazione evita ulteriori contenziosi e si mette al riparo da un possibile esborso maggiore

MONREALE, 6 novembre – Si chiude con un accordo bonario, di natura transattiva, la vertenza tra l’ex sindaco di Monreale, Piero Capizzi, e l’amministrazione comunale relativa all’esatta corresponsione dell’indennità di carica dovuta all’ex primo cittadino.

Dopo un lungo contenzioso causato dalle decurtazioni agli emolumenti applicate durante i precedenti mandati amministrativi, il Comune ha deliberato in favore di Capizzi la liquidazione di 35.414,98 euro. La somma, come detto, è frutto di un accordo transattivo firmato tra le parti.

La questione nasce nel 2019, quando Capizzi – ex amministratore del Comune – aveva chiesto il riconoscimento delle somme decurtate dalla propria indennità di carica tra il 2009 e il 2019 (da consigliere comunale e da sindaco). Secondo quanto riportato nella documentazione ufficiale, le trattenute riguardavano una riduzione del 10% disposta dalla legge finanziaria del 2005; un’ulteriore riduzione del 10% stabilita dalla Giunta comunale nel 2008; una decurtazione del 30% prevista dal decreto legislativo 149 del 2011, applicata in ragione del mancato rispetto del patto di stabilità, poi dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 219 del 19 luglio 2013.

Proprio quest’ultima riduzione – ritenuta non dovuta – è stata oggetto dell’accordo. Con una delibera di Giunta dello scorso 26 settembre, infatti, il Comune aveva espresso la volontà di chiudere la vertenza in modo bonario, riconoscendo a Capizzi il rimborso parziale delle somme trattenute illegittimamente, con una riduzione del 15% sull’importo totale dovuto.

Il calcolo finale, effettuato dagli uffici comunali e confermato dall’Ufficio Legale, ha portato alla cifra di 35.414,98 euro, a fronte degli oltre 85 mila spettanti all’ex primo cittadino.

Nell’accordo, entrambe le parti hanno dichiarato di non avere più nulla a pretendere l’una dall’altra. L’intesa è stata ritenuta “conforme all’interesse pubblico”, in quanto evita ulteriori contenziosi e non genera debiti fuori bilancio per l’ente. Era andata in maniera diversa, invece, nel 2021, quando Filippo Di Matteo, sindaco precedente alla gestione Capizzi, aveva ottenuto una somma di poco superiore ai 53 mila euro, ma soltanto dopo una sentenza del tribunale civile di Palermo e non a seguito di una transazione.

Quest’ultimo atto si inserisce nel solco di altre decisioni analoghe, in cui numerosi altri ex amministratori comunali hanno rivendicato ed ottenuto il pagamento di compensi che erano decurtati in applicazione di norme successivamente dichiarate incostituzionali.