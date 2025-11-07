L’Amap incrementa gli investimenti per la gestione del servizio idrico integrato

In campo una operazione di finanziamento da 135 milioni di euro

PALERMO, 7 novembre – L’Amap di Palermo ha definito in questi ultimi giorni con un pool di istituti bancari una operazione di finanziamento da 135 milioni di euro.

Si tratta di risorse che vanno ad aggiungersi alla disponibilità di 20 milioni di euro concessa all’azienda dalla Banca Europea per gli Investimenti alla fine del 2017.

Così adesso per l’Amap sarà possibile, tra l’altro, anticipare i contributi a valere sui fondi messi a disposizione, nell’ambito del Pnrr e riconosciuti dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alle imprese che hanno un ruolo strategico nella transizione ecologica e che sono impegnate nel promuovere investimenti in efficienza e innovazione, con particolare riferimento al settore idrico.

Il cospicuo finanziamento consentirà, inoltre, di dare attuazione all’ambizioso e articolato piano degli investimenti pianificati sino al 2045, che in particolare riguardano l’adeguamento e il rinnovo funzionale del potabilizzatore Jato, la realizzazione dell’impianto di potabilizzazione della sorgente “Presidiana”, il completamento della rete idrica di Palermo e l’adeguamento di diversi di impianti di depurazione.

Sono stati altresì programmati in vari comuni del Palermitano attualmente serviti dall’azienda di via Volturno numerosi interventi per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua potabile e per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico.

È immaginabile che l’amministrazione comunale avrà già avuto modo di segnalare ai vertici dell’Amap le principali e più urgenti opere da progettare e realizzare per il miglioramento e l’ammodernamento delle reti idriche e fognarie del centro urbano di Monreale, delle zone esterne e delle frazioni. Ed è quindi da ritenere che, a breve, la cittadinanza sarà informata degli interventi che sono stati programmati e che potranno essere attuati nei mesi e negli anni a venire.