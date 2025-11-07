Riqualificazione della palestra della scuola Veneziano, l’appalto va alla Genco srl

La ditta di Mussomeli si è aggiudicata i lavori presentando la migliore offerta

MONREALE, 7 novembre – Sarà la Genco Srl di Mussomeli a realizzare i lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della palestra della scuola “Antonio Veneziano”.

L’impresa, infatti, si è aggiudicata la gara con un ribasso del 33,0852% sull’importo base d’asta di 171.309,26 euro, battendo le altre quattro ditte partecipanti alla procedura telematica indetta dal Comune. L’intervento, dal valore complessivo di 218.438,32 euro, comprende lavori di ammodernamento e messa in sicurezza dell’impianto sportivo scolastico, compresi gli oneri per la sicurezza e i costi della manodopera.

Il Responsabile Unico del Progetto, architetto Francesco Giardina, provvederà ora alle verifiche di legge sui requisiti dell’impresa, attraverso la piattaforma dell’ANAC, prima della stipula del contratto e dell’avvio dei lavori.

Un passo avanti importante, pertanto, per restituire alla scuola un impianto sportivo moderno e sicuro, commentano dagli uffici tecnici comunali. Il progetto fa parte del più ampio piano di riqualificazione degli edifici scolastici promosso dall’amministrazione comunale, che punta a garantire spazi più funzionali e sicuri per studenti e personale scolastico