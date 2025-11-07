Monreale, revocato un subappalto per i lavori alla chiesa di Sant’Agata al Monte

Il nuovo affidamento alla ditta “Wood Farm”

MONREALE, 7 novembre – Cambia il subappaltatore per i lavori di consolidamento e restauro della storica Chiesa di Sant’Agata al Monte.

Con atto ufficiale, infatti, il Comune di Monreale ha revocato l’autorizzazione concessa nel dicembre 2024 alla ditta Spampinato s.a.s. e ha autorizzato un nuovo subappalto in favore dell’impresa Wood Farm di Nunzio Bonaccorso.

La decisione deriva dalla comunicazione con cui l’impresa appaltatrice Tisato Restauri s.r.l. – capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese che si è aggiudicato l’appalto – ha reso nota la risoluzione immediata del contratto con la precedente subappaltatrice, invitandola a cessare ogni attività.

L’intervento, del valore complessivo di 2,79 milioni di euro, rientra nella programmazione regionale degli “Interventi a valere sui fondi FSC – Anticipazioni 2021/2027”, approvata nel settembre del 2021.

Il provvedimento di variazione del subappalto non comporta alcun onere per il bilancio comunale e ribadisce che l’impresa appaltatrice Tisato Restauri s.r.l. resta responsabile in via esclusiva e solidale con il nuovo subappaltatore, dovendo garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d’appalto.

Il progetto di restauro della Chiesa di Sant’Agata al Monte, uno dei simboli del patrimonio storico-religioso di Monreale, è stato finanziato con fondi regionali e statali per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali.

Le procedure di gara, espletate nel 2023 dall’Urega di Palermo, hanno portato all’aggiudicazione dei lavori al raggruppamento temporaneo d’imprese Tisato Massimo – Seres s.r.l., con l’approvazione definitiva dell’intervento nel luglio dello stesso anno.