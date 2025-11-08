Consulta Giovanile, prorogato al 16 novembre il tempo utile per presentare le candidature

Possono essere presentare via mail, pec o consegnate direttamente in comune

MONREALE, 8 novembre – È stato prorogato al 16 novembre (inizialmente il termine era il 7) il tempo utile per presentare le candidature per il rinnovo della Consulta giovanile, l’organismo istituito per favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita pubblica e sociale della città.

Lo rende noto l’amministrazione comunale, attraverso l’assessore alle Politiche Giovanili Fabrizio Lo Verso. Dopo due anni dalla ri-costituzione della Consulta giovanile, guidata dalla presidente Sofia Rosano, è tempo di rinnovare l'assemblea per favorire la partecipazione attiva di nuovi giovani, così come previsto dal nuovo Regolamento approvato nel 2023.

Possono aderire alla Consulta tutti i giovani residenti nel Comune di Monreale di età compresa tra i 16 e i 30 anni che presenteranno istanza. L’adesione è gratuita e volontaria e rappresenta un’occasione per avvicinarsi alle istituzioni in maniera concreta, portando il proprio contributo e la propria visione per il futuro della città.

Le domande di partecipazione, come detto, devono essere inviate entro e non oltre il 16 novembre: via mail agli indirizzi comune.monreale@pec.it o protocollo@comune.monreale.pa.it oppure consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Complesso Monumentale Guglielmo II. Alla scadenza dell'avviso, l'amministrazione provvederà a convocare la prima assemblea in cui verranno nominati il nuovo presidente e il nuovo organo direttivo, che dureranno in carico altri due anni.