Democrazia partecipata, i fondi del 2025 destinati alle associazioni per la terza età

· Nicola Giacopelli · Cronaca varia

L’utilizzo delle risorse stabilito a seguito di apposita consultazione

MONREALE, 8 novembre – Sono stati destinati alle associazioni per la terza età i fondi regionali assegnati al Comune di Monreale per l’attivazione di forme di democrazia partecipata per l’anno 2025.

A seguito dell’avviso pubblicato lo scorso 15 ottobre, sono state espresse da cittadini e associazioni le preferenze in merito alle sei proposte di utilizzo delle risorse individuate dall’amministrazione comunale.
L’iniziativa nettamente preferita, a cui è andato quasi l’80 per cento dei consensi, è risultata quella che riguarda il sostegno a sodalizi che operano nell’ambito del territorio di Monreale nel settore delle attività socio-culturali in favore degli anziani.  L’importo disponibile ammonta a 14.874,51 euro; la giunta comunale con apposita delibera ha approvato la graduatoria delle proposte progettuali votate e ha quindi ufficializzato la destinazione dei fondi.

