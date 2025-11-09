Piano Geli, inaugurato ieri il campo di calcetto

La struttura è stata riqualificata grazie all’intervento della Regione

MONREALE, 9 novembre – È stato inaugurato ieri e riaperto il campetto “Don Gregorio”, a Piano Geli, finanziato con un intervento della Regione Siciliana, alla presenza dell’amministrazione comunale.

La gestione dell’area sportiva è stata assegnata ed è gestita dall’associazione di volontariato “Il Mantello”. La riqualificazione della struttura si è resa possibile dopo che la Regione ha concesso un finanziamento da 58 mila euro all’iniziativa progettuale del Comune, includendo il campetto fra gli interventi da realizzare fra quelli che hanno beneficiato dell’erogazione del contributo derivante dalla legge regionale del 12 agosto scorso, numero 25.

Nell’ottobre scorso, quindi, con una delibera di giunta, l’amministrazione comunale aveva detto sì in linea amministrativa all’approvazione del progetto redatto dall’architetto Finella Badagliacca. Il documento un giorno prima era stato validato dal Responsabile unico del Procedimento, architetto Rosa Anna Romano.

“Per me - ha commentato il deputato regionale di Forza Italia Marco Intravaia, presidente del Consiglio comunale di Monreale - è stato un momento di grande gioia. Ancora un’altra promessa mantenuta. La struttura versava nel degrado e i bambini erano costretti a giocare in condizioni poco sicure. Ora hanno a disposizione un campetto riqualificato a disposizione per praticare sport e attività ricreative”.