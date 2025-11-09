Assemblea nazionale Anci, a Bologna anche una delegazione monrealese

All’apertura dei lavori sarà presente il presidente Sergio Mattarella

BOLOGNA, 9 novembre – Si terrà dal 12 al 14 novembre presso la fiera di Bologna l’assemblea annuale dell’Associazione nazionale comuni italiani, giunta alla sua quarantaduesima edizione.

Il congresso riunisce sindaci, amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni, esperti di settore e aziende per discutere delle principali sfide e opportunità degli enti municipali; l’apertura dei lavori avverrà mercoledì pomeriggio, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

«L’assemblea costituisce un’importante occasione di confronto fra sindaci e amministratori locali - ha dichiarato Gaetano Manfredi, presidente dell’Anci - fondamentale per orientare il Paese verso una coesione sociale duratura, costruita dal basso, per il bene della comunità: ed è proprio al tema del “bene comune” che abbiamo voluto dedicare quest’anno l’evento, sottolineando l’importanza dello spazio di cura e opportunità che va costruito per ogni persona».

Nel corso del meeting saranno trattati vari argomenti direttamente riferiti all’attività delle amministrazioni comunali, riservando una particolare attenzione alle tematiche che riguardano le infrastrutture, la sicurezza urbana ed i servizi educativi e sociali; si discuterà pure dell’attuazione degli interventi finanziati nell’ambito del Pnrr, che entro il prossimo anno dovranno essere compiutamente ultimati.

Prenderanno parte all’assemblea nazionale dell’Anci i sindaci di Palermo, Catania, Messina e Siracusa; al polo fieristico di Bologna sarà presente anche una delegazione del Comune di Monreale, formata dall’assessora Nadia Battaglia, dal consigliere Ignazio Zuccaro e dal dirigente del settore finanziario Pietroantonio Bevilacqua.