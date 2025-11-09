Il Niagara? No, Monreale

Anche oggi l’acquazzone ha messo in ginocchio un’intera zona. IL VIDEO

MONREALE, 9 novembre – Delle volte che abbiamo scritto per segnalare il problema si è perso il conto da tempo.

Via Nicolò Spedalieri, quando piove forte, continua a somigliare più a un corso d’acqua che ad una strada urbana. È bastato un acquazzone, per quanto violento, venuto ciò qualche ora fa, per trasformare la strada che si snoda sotto la scuola Veneziano in una furia di fango, detriti e di tutto e di più, trasportati dall’acqua che dalla parte soprastante si dirigeva di gran carriera verso valle.

I residenti continuano a manifestare preoccupazione per una situazione di cui le autorità competenti non si sono finora occupati, ma che crea notevoli disagi a chi è costretto a battere la zona o ad uscire di casa tutte le volte che Giove Pluvio decide di dedicare a Monreale tutte le sue attenzioni.

Anche oggi la rete fognaria comunale si è rivelata ancora insufficiente, riversando quantità di fango per strada. L’acqua mista a fango invade i marciapiedi e la carreggiata, rendendo impossibile il transito pedonale e veicolare e causando danni ad alcune abitazioni.