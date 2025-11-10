Alla scrittrice Mariella Sapienza il diploma “honoris causa” dell’Accademia Siculo-Normanna

Il riconoscimento è stato conferito ieri in aula consiliare

MONREALE, 10 novembre – In occasione della presentazione del suo nuovo romanzo, intitolato “Z - Generazione in cerca di supereroi”, alla scrittrice monrealese Mariella Sapienza ieri pomeriggio in aula consiliare è stato conferito il diploma “honoris causa” dell’Accademia Siculo-Normanna.

«Proseguendo un cammino che ha avuto inizio nell’ormai lontano 1974, la nostra accademia - dichiara la presidente Chiara Giacopelli - oltre alla promozione di eventi e iniziative culturali, si dedica alla valorizzazione dell’impegno e dell’operosità di quanti, anche attraverso l’arte, concorrono a diffondere ed a promuovere i valori della libertà, della legalità, dell’uguaglianza e della pace. Il riconoscimento che abbiamo assegnato alla scrittrice Mariella Sapienza costituisce un pubblico attestato di apprezzamento per la lodevole attività svolta ed i meriti acquisiti in ambito poetico e letterario».

La produzione narrativa di Mariella Sapienza comprende la pubblicazione dei romanzi “Il grande albero” (2015), “Sofia” (2016), “Ayman - Il bambino ritrovato” (2021) e “Annaluna - La guerra delle donne nella Sicilia del 1970”, edito nel 2024. Laureata in pedagogia, svolge da anni una intensa attività letteraria anche impegnandosi nella scrittura di composizioni poetiche e testi teatrali; significativa è, inoltre, la sua collaborazione con la “Pro Loco” di Monreale ed altre associazioni che operano nel settore artistico-culturale.