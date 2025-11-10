Va in pensione il geometra Filippo Modica, l’amministrazione comunale lo saluta

Per anni ha lavorato all’ufficio tecnico del comune, per poi diventare il responsabile dell’ufficio di Protezione Civile

MONREALE, 10 novembre 2025 – Si è svolta nei giorni scorsi nelle sale del complesso monumentale Guglielmo II la cerimonia per il pensionamento del geometra Filippo Modica che ha lavorato per tanti anni all’ufficio tecnico comunale, per poi ricoprire il ruolo di responsabile dell’ufficio di Protezione Civile.

Alla cerimonia di saluto hanno preso parte il Sindaco Alberto Arcidiacono, il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, l’assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Di Verde, il segretario generale Giovanni Impastato e il comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli.

Parole di profonda stima e gratitudine sono state espresse dal sindaco Arcidiacono, dall’assessore e da tutti gli intervenuti per il geometra Modica. È stato sottolineato il suo grande senso del dovere e l'impegno costante nei confronti della comunità, che lo hanno sempre contraddistinto, rendendolo una persona di fiducia per l'amministrazione.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto per la sua opera, svolta con dedizione e professionalità, soprattutto durante i periodi più difficili, come la gestione della pandemia, la risposta agli incendi boschivi e i diversi eventi calamitosi che hanno interessato il territorio. Il suo contributo è stato fondamentale per la sicurezza e la resilienza della comunità monrealese.