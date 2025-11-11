Skip to main content
Monreale, l’ex asilo di Carrubella rinasce: diventerà una casa per chi vive in difficoltà

· Cronaca varia

Sarà riqualificato grazie ai fondi del Pnrr

MONREALE, 11 novembre – L’ex asilo nido comunale “Carrubella”, chiuso e inutilizzato da anni, presto tornerà a nuova vita.

Diventerà una struttura di accoglienza per persone e famiglie che vivono in situazioni di fragilità abitativa. Un progetto dal forte valore sociale, finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e promosso dal Distretto Socio-Sanitario 42, che coinvolge i Comuni di Palermo e Monreale.

Grazie a un finanziamento complessivo di 500 mila euro, l’edificio sarà completamente riqualificato e trasformato in due gruppi appartamento in grado di ospitare dodici persone in condizioni di precarietà abitativa o sociale. L’obiettivo è offrire loro non solo un tetto, ma anche un percorso di inclusione e autonomia, secondo il modello del programma “Housing First” previsto dalla Missione 5 del PNRR – Inclusione e Coesione.
Il progetto, approvato in via definitiva dalla Giunta comunale, è stato curato dal personale tecnico del Comune di Monreale. La Ricciardi Engineering s.r.l. ha firmato il progetto esecutivo e la direzione dei lavori, mentre la gara d’appalto è stata aggiudicata alla RO.CA. Impianti s.r.l. di Gela.

I lavori presentano un importo di 385 mila euro. “Restituiremo alla comunità un edificio pubblico inutilizzato trasformandolo in una casa per chi non ce l’ha – spiegano dagli uffici comunali –. È un progetto che unisce solidarietà e rigenerazione urbana, e che rappresenta uno dei migliori esempi di come il PNRR possa produrre risultati concreti per il territorio”.

 

