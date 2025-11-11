Quattro alberi caduti bloccano la strada a Valle Paradiso, intervento dei Vigili del Fuoco

Ennesimo episodio di potenziale pericolo dovuto alla precarietà di diverse conifere

MONREALE, 11 novembre – Ieri pomeriggio un intervento urgente nella frazione di San Martino delle Scale ha visto protagonisti i Vigili del Fuoco insieme al personale tecnico del Comune.

In via Valle Paradiso, all’altezza del civico 87, quattro alberi sono caduti contemporaneamente, ostruendo una stradella su cui si affacciano diverse famiglie. La situazione ha impedito l’accesso e l’uscita agli abitanti per diverse ore.

L’intervento, iniziato poco dopo le 15,30, è stato particolarmente complesso e ha richiesto molte ore di lavoro intenso. Per il comune erano presenti Giangrabriele Belfiore e Angelo Di Nicola. Con il supporto dei vigili del fuoco, i tecnici hanno tagliato gli alberi bloccanti per liberare completamente la strada e ristabilire la viabilità.

Nonostante la difficoltà e la durata dell’operazione, la pronta collaborazione tra vigili del fuoco e operatori tecnici ha permesso di superare l’emergenza, garantendo sicurezza e accesso alle famiglie coinvolte.