Monreale ricorda il vicebrigadiere Domenico Intravaia, caduto a Nassiriya

Commemorazione al cimitero comunale nella Giornata del ricordo dei Caduti nelle missioni di pace

MONREALE, 11 novembre – Si è svolta questa mattina, al cimitero comunale di Monreale, la cerimonia commemorativa in memoria del vicebrigadiere dei carabinieri Domenico Intravaia, cittadino monrealese caduto nell’attentato di Nassiriya del 12 novembre 2003.

L’evento si inserisce nell’ambito della 17ª Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, istituita per onorare quanti hanno sacrificato la vita al servizio della Patria.

Durante l’attentato alla base italiana dei Carabinieri in Iraq – come è noto – persero la vita 28 persone, tra cui 12 militari dell’Arma impegnati nella missione “Antica Babilonia”. Tra loro, il vicebrigadiere Intravaia, insignito postumo della Croce d’Onore alla Memoria e della Medaglia d’Oro quale Vittima del Terrorismo.

A rendere omaggio al militare erano presenti i suoi familiari, il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, il comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, generale di brigata Ubaldo Del Monaco, e il comandante provinciale dei Carabinieri di Palermo, generale di brigata Luciano Magrini, insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale e della sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri “Sicilia”.

Sulla tomba del caduto è stato deposto un cuscino di fiori. La cerimonia si è conclusa con un momento di preghiera officiato dall’arcivescovo di Monreale, Gualtiero Isacchi, assistito dal cappellano militare, don Salvatore Falzone, e con la recita della tradizionale “Preghiera del Carabiniere”, pronunciata in un clima di profonda partecipazione e raccoglimento.