Sicurezza stradale, nuove bande rumorose al bivio di Santa Rosalia

Il prossimo passo dovrebbe essere l’installazione del semaforo

MONREALE, 12 novembre – Nuova installazione di bande rumorose in prossimità della contrada Santa Rosalia.

L'intervento è stato realizzato nella mattinata di oggi, per garantire una maggiore tutela per residenti e utenti della strada. L'installazione delle bande rumorose, strutture trasversali che inducono una vibrazione e un rumore al passaggio dei veicoli, ha il chiaro obiettivo di allertare i conducenti della necessità di rallentare, riducendo drasticamente la velocità.

L'iniziativa è stata seguita in tutte le fasi di attuazione dall’assessore alla Polizia municipale Giuseppe Di Verde e dal comandante della Polizia Municipale, Luigi Marulli per definire un progetto voluto dal sindaco Alberto Arcidiacono che sarà definito con l’imminente installazione dell’impianto semaforico già acquistato dal Comune di Monreale.

"La sicurezza stradale - dichiarano in una nota congiunta dal Comune -priorità assoluta per la nostra amministrazione. L'intervento di oggi in contrada Santa Rosalia risponde alla volontà di tutelare la comunità e garantire che le strade non siano teatro di incidenti dovuti all'eccessiva velocità”.