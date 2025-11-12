Si è spento Leo Giannaccari, per decenni colonna dell’istituto d’arte di Monreale

Gli amici più fidati, gli allievi e la comunità tutta, legata all'eterna arte del mosaico, salutano il maestro

MONREALE, 12 novembre – Non è facile a poche ore dalla dipartita di una cara persona, scrivere e comunicare della perdita di una delle figure più luminose e silenziose: il professore, il maestro e l'amico Leo Giannaccari, artista raffinato e maestro instancabile, che ha segnato profondamente la storia dell’Istituto d’Arte per il Mosaico di Monreale e Palermo, contribuendo con il suo talento e la sua visione alla crescita culturale e artistica del territorio.

Figura centrale nella storia dell’Istituto d’Arte per il Mosaico, dove per decenni ha formato generazioni di artisti e artigiani, lasciando un'impronta indelebile nella cultura del mosaico, in generale.

Conosciuto per la sua maestria nel trattare la pietra, il vetro e la luce, Giannaccari è stato molto più di un docente: è stato un punto di riferimento umano e professionale - senza cadere nella retorica di circostanza - un faro per generazioni di studenti, ai quali ha trasmesso non solo tecniche, ma sensibilità, cura e rispetto per il mestiere.

Docente, maestro d'arte, Leo Giannaccari non è stato solo un insegnante: è stato un custode di bellezza e tradizione, capace di trasmettere ai suoi allievi l’amore per una tecnica antica, trasformandola in linguaggio contemporaneo senza mai tradirne l’essenza.

Con le sue mani sapienti ha tessuto storie di luce e pietra, contribuendo alla realizzazione e al restauro di opere che ancora oggi impreziosiscono chiese, spazi pubblici e collezioni private.

Ma il suo lascito più grande resta nell’aula, nei laboratori, negli occhi di chi ha avuto il privilegio di imparare accanto a lui. Il Professore Giannaccari ha fatto del mosaico non solo un’arte, ma una filosofia di vita fatta di pazienza, rigore e passione, incarnando lo spirito più autentico di un linguaggio artistico non sempre tenuto nella giusta e meritata considerazione.

Nel corso della sua lunga carriera, è stato affiancato da allievi che sono diventati a loro volta protagonisti del mondo del mosaico, che lo hanno coadiuvato in numerosi progetti didattici e artistici, mantenendo viva una tradizione che dal maestro si è fatta scuola, comunità eredità viva. Personalmente ho avuto l'onore e il privilegio di essere tra questi.

Il Professore Giannaccari lascia un vuoto profondo, ma anche un immenso patrimonio fatto di gesti, tessere e silenzi, che continuerà a vivere nei laboratori, nei muri che parlano di lui, e nelle mani di chi ha avuto la fortuna di imparare guardandolo lavorare. Addio, maestro e amico, le tue tessere musive continueranno a brillare nel firmamento universale dell'arte.