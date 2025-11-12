Al via la stagione teatrale all’Imperia: si comincia sabato 22 con Roberto Lipari

Anche quest’anno la direzione artistica è affidata a Toti Mancuso

MONREALE, 12 novembre – Monreale si prepara ad accogliere una nuova esaltante stagione teatrale, curata con passione e competenza dalla direzione artistica di Toti Mancuso, volto noto e amato del cabaret siciliano e non solo, componente dello storico duo comico "Toti e Totino".

La sua guida assicura un cartellone di elevata qualità, bilanciando grandi nomi della comicità nazionale con il talento del panorama siciliano, trasformando ancora una volta il Teatro Imperia in un autentico polo di cultura e aggregazione.

L'attesa è altissima per il primo, imperdibile appuntamento che segna l'avvio della stagione teatrale 2025/2026. Il via è’ previsto per sabato 22 novembre alle ore 21. Sarà di scena l'irresistibile Roberto Lipari con il suo show "L'ultimo spettacolo".

Il celebre attore, comico e conduttore televisivo, noto al grande pubblico per la sua pungente satira e la sua capacità di affrontare temi sociali con intelligenza e leggerezza, apre il sipario della nuova stagione. "L'ultimo spettacolo" non è solo un monologo comico, ma un viaggio introspettivo, un happening dove Lipari si interroga sul futuro della sua carriera e sul senso stesso del palco. Risate garantite e spunti di riflessione si alterneranno in una performance esilarante e, allo stesso tempo, personale, in cui l'artista palermitano analizza i paradossi della vita quotidiana e della società contemporanea, segnando passo dopo passo la strada che lo porterà a decidere se lo show sarà davvero l'ultimo.

"Stiamo per inaugurare una nuova stagione, curata con la consueta passione da Toti Mancuso, è un momento di grande orgoglio per Monreale - dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono -accogliere artisti di grande fama è un segnale per la nostra amministrazione che vuole investire nella cultura e nell'offerta di intrattenimento di qualità per i nostri cittadini e per i visitatori. La cultura è un motore di crescita sociale ed economica, e invitiamo tutti a partecipare a questo e a tutti gli appuntamenti in cartellone".

"Siamo entusiasti di presentare un cartellone così ricco ed equilibrato- aggiunge l’assessore Salvo Giangreco-la presenza di Lipari, un talento siciliano che ha conquistato la ribalta nazionale, assicura un avvio scoppiettante, che unisce risate e riflessione, proprio come la direzione artistica di Toti Mancuso sa fare. Il Teatro Imperia si conferma un punto di riferimento non solo per la città, ma per tutto il comprensorio”.

Il cartellone è frutto del lavoro dell’Ufficio Grandi Eventi del Comune di Monreale con a capo la responsabile Valeria Sapienza ed il dirigente dell’Area promozione culturale Pietrantonio Bevilacqua.

Info Biglietti e Vendita

I biglietti per tutti gli spettacoli della stagione sono disponibili online sul circuito VivaTicket o al numero di telefono per informazioni e prenotazioni: 366 6135784.

Si ricorda inoltre che è possibile acquistare i biglietti direttamente presso la biglietteria del Cineteatro Imperia, in Via della Repubblica 3 ogni giovedì dalle 9.30 alle 19.30 per l'acquisto diretto dei biglietti.