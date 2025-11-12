Monreale, ricostituito l’ufficio per i procedimenti disciplinari del Comune

Ne fanno parte il segretario Impastato e i dirigenti Miceli e Bevilacqua

MONREALE, 12 novembre – Il Comune ha formalmente ricostituito l’ufficio per i procedimenti disciplinari, l’organo incaricato di gestire le procedure relative alle infrazioni disciplinari del personale comunale.

La decisione è prevista dalla legge ed impone a ogni amministrazione pubblica di individuare l’ufficio competente per la contestazione degli addebiti, l’istruttoria e la conclusione dei procedimenti disciplinari.

L’ufficio sarà composto dal segretario comunale Giovanni Impastato, in qualità di presidente, dal dirigente dell’Area II, Dino Miceli, e dal dirigente dell’Area IV, Pietrantonio Bevilacqua, in qualità di componenti. A supporto dell’attività del collegio sarà inoltre designata un’unità di personale della sezione “Gestione giuridica del personale”, che svolgerà le funzioni di segretario.

L’ufficio avrà competenza su tutti i procedimenti disciplinari che comportino l’applicazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale. Restano invece di competenza dei dirigenti e dei funzionari responsabili i procedimenti di minore entità, come quelli relativi al semplice richiamo verbale. La decisione si fonda sui principi di trasparenza e correttezza amministrativa e non comporta alcun onere aggiuntivo per il bilancio comunale.