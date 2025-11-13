Monreale, come richiedere i contributi per il servizio mensa per gli alunni delle scuole dell’infanzia

La presentazione delle istanze dovrà avvenire entro il 27 novembre

MONREALE, 13 novembre – È stato pubblicato dal Comune di Monreale l’avviso per l’accesso ai contributi destinati alle famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia che hanno fruito del servizio mensa nell’anno scolastico 2023/2024.

L’iniziativa è stata attivata dagli uffici dell’assessorato comunale alla Pubblica Istruzione, la cui titolarità è affidata a Patrizia Roccamatisi (nella foto). L’accesso al beneficio è riservato ai nuclei familiari in possesso di ISEE per l’anno 2023 non superiore a 10.632,95 euro: la presentazione delle domande dovrà avvenire entro il 27 novembre prossimo, documentando le somme versate per usufruire della refezione scolastica.

L’importo del contributo spettante agli aventi diritto sarà determinato in relazione del numero delle istanze pervenute, tenendo conto delle risorse finanziarie che la Regione Siciliana ha assegnato al Comune: l’importo complessivo disponibile è di poco più di 12.300 euro; in ogni caso, sarà data priorità alle famiglie con reddito ISEE più basso.

Sul sito istituzionale dell’ente gli interessati possono prendere visione dell’avviso e scaricare il modello di domanda da utilizzare; le istanze devono essere inviate tramite posta elettronica ovvero presentate direttamente presso gli uffici comunali di via Venero 117.