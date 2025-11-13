Assemblea nazionale dell’ANCI di Bologna, c’era anche Monreale

La delegazione era composta dall’assessore Battaglia e dai consiglieri comunali Zuccaro e Vittorino

BOLOGNA, 13 novembre – L’amministrazione comunale ha partecipato alla 42ª assemblea annuale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), con una rappresentanza composta dall'assessore Nadia Battaglia, dai consiglieri comunali Mimmo Vittorino e Ignazio Zuccaro.

L'assemblea annuale ANCI è l'appuntamento istituzionale più importante per il dialogo e la costruzione di strategie condivise tra i comuni italiani. “La presenza della delegazione – si legge in una nota diffusa dal Comune – sottolinea l'impegno dell'amministrazione a recepire le linee guida nazionali e a contribuire attivamente al dibattito sulle sfide più urgenti per la crescita delle comunità locali”.

Durante le giornate di lavoro, la delegazione ha preso parte attivamente a numerosi seminari e tavole rotonde organizzati sui servizi essenziali, con l’obiettivo di approfondire le migliori pratiche per l'efficientamento e l'innovazione della macchina amministrativa e della sua offerta al cittadino, la coesione sociale, L’emergenza abitativa e le strategie per la sicurezza integrata, la mobilità, il trasporto pubblico e la rigenerazione urbana. L'analisi dei risultati concreti raggiunti dai Comuni nella realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR, un elemento cruciale per la trasformazione e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

L’assessore Nadia Battaglia ha sottolineato l'importanza di questo confronto: "L'assemblea ANCI – ha detto – è un momento fondamentale per l'aggiornamento e la condivisione. Abbiamo partecipato con grande interesse ai seminari sui servizi, strumenti indispensabili per garantire una risposta efficace e moderna alle esigenze dei nostri concittadini. Siamo qui per portare a casa idee e best practice da applicare alla nostra realtà”.